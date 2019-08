Wekdienst 30/8: Songfestival-stad wordt bekend en eerste Nationale Kinderprijs uitgereikt

Wat heb je gemist?

De Stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir stopt met verdeeldheid te zaaien over de vliegramp. In een persoonlijke brief aan de premier wordt zijn houding bekritiseerd.

Mahathir zei in juni te twijfelen aan het bewijs dat de MH17 is neergehaald door een Russische buk-raket, wat al tot protest van de nabestaanden en de Nederlandse regering leidde. De nieuwe brief volgt op een kritisch congres over de vliegramp, georganiseerd door een stichting waar Mahathir voorzitter van is.

"Door uw uitlatingen probeert u verdeeldheid te zaaien en bovendien dient u de belangen van de nabestaanden (en in het bijzonder de Maleisische nabestaanden) zeker niet", staat in de brief.