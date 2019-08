Darth Vader-masker topstuk in filmveiling

Kostuums en rekwisieten uit filmklassiekers komen over een maand onder de hamer in Hollywood. Topstuk is het masker van Star Wars-schurk Darth Vader, dat tussen de 250.000 en 500.000 dollar moet opbrengen.

Het masker werd gebruikt voor The Empire Strikes Back, het tweede deel van de oorspronkelijke trilogie. Het veilinghuis wijst erop Darth Vader dit masker op had toen hij Luke vertelde dat hij zijn vader is.

"Zo'n masker is bijzonder zeldzaam. Dit is echt de heilige graal van sciencefiction-objecten."

Grappig genoeg komt ook de 'echte' heilige graal onder de hamer: de beker uit Indiana Jones and the Holy Grail. De waarde daarvan wordt geschat op 15.000 dollar.

Zwart-wit

Een ander topstuk uit de veiling is een unieke zwart-witte jurk uit The Wizard of Oz. Deze werd gebruikt voor de beroemde overgang van zwart-wit naar technicolor in de film. Een bodydouble van Judy Garland droeg deze kleurloze jurk als Dorothy aankomt in Oz, waarna Garland vervolgens in een vloeiende beweging in haar kleurenjurk opkomt.