Leider protesten Hongkong opgepakt

Het gezicht van de protesten in Hongkong, Joshua Wong, is opgepakt door de politie. Volgens medestanders werd hij plotseling in een auto geduwd. Later werd duidelijk dat hij naar het politiebureau was gebracht.

Het is nog niet bekendgemaakt waarvan Wong wordt beschuldigd. Dit weekend staan er weer grootschalige protesten gepland op het Chinese eiland.

Wong werd vorig jaar veroordeeld tot enkele maanden cel voor zijn rol in de protesten van 2014. Eind juni kwam hij vervroeg vrij.

Sindsdien is hij opnieuw een van de leiders van de demonstraties. Die begonnen als kritiek tegen een omstreden uitleveringswet, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot een algemeen protest tegen de Chinese bemoeienis in de voormalige Britse kroonkolonie.