Florida vreest orkaan Dorian, Trump zegt bezoek aan Polen af

De Amerikaanse president Trump heeft een bezoek aan Polen afgezegd vanwege de orkaan Dorian. Hij zegt liever in de Amerikaanse hoofdstad te blijven om de hulpverlening in goede banen te leiden.

"Het lijkt erop dat dit een hele, hele grote storm gaat worden", zei Trump. "Het is daarom belangrijk dat ik hier ben."

Vicepresident Pence is nu gevraagd naar Polen te reizen voor de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Trump is van plan het bezoek in de nabije toekomst in te halen.

Noodtoestand

Dorian is nu nog een storm van de eerste categorie, maar kan dit weekend uitgroeien tot de een na hoogste categorie, vier. Daarmee zou het de zwaarste orkaan zijn die de staat Florida raakt sinds Jeanne in 2004.

Het is nog niet duidelijk waar precies de orkaan aan land zal komen, ergens in de 750 kilometer lange strook tussen de Florida Keys en de zuidkust van buurstaat Georgia. Daarom zijn er nog geen evacuaties afgekondigd. Wel is in de hele staat de noodtoestand uitgeroepen.