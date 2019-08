Ouders vermoorde Megan: 'Verdriet, boosheid en ongeloof niet te verdragen'

De ouders van de doodgestoken Megan uit Breda bedanken voor het medeleven dat ze de afgelopen week ontvingen. In een brief aan Omroep Brabant beschrijven ze de impact van de dood van hun 15-jarige dochter.

"Zo'n gebeurtenis is voor geen enkele ouder te bevatten. Het moment dat je het hoort stort je wereld in. Je enige kind, in de bloei van haar leven, met zoveel mooie toekomstplannen is er ineens niet meer. Totaal onverwachts en zonder mogelijkheid tot afscheid nemen."

Megan werd tien dagen geleden thuis doodgestoken. Een 16-jarige klasgenoot meldde zich later bij de politie. De rechter bepaalde afgelopen dag dat hij zeker nog tot november vast blijft zitten. "Laten we hopen dat de dader van deze laffe misdaad een maximale straf krijgt", schrijven de ouders.

Surrealistisch

"Zoveel verdriet, boosheid, emotie en ongeloof kun je als mens eigenlijk niet verdragen", vervolgt de brief. "Het was surrealistisch om op nieuwssites foto's van ons eigen huis te zien met linten en mannen in witte pakken. Zowel je huis en je kind waren op dat moment 'bewijsmateriaal' terwijl we zelf machteloos aan de zijlijn moesten afwachten."

Ze bedanken iedereen die medeleven heeft getoond, zoals burgemeester Depla, Slachtofferhulp en mensen die bloemen brachten bij hun huis. "Mensen leven massaal mee, ook op sociale media. Ondanks ons intense verdriet putten we kracht uit alle steun die we krijgen."

De ouders schrijven verder niet met de pers te willen spreken. "We zoeken troost en rust bij onze naasten en mijden verder de publiciteit."