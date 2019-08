Hoe de rest van Nederland juist méér toeristen wil (en waarom dat lastig wordt)

Directeur Marcel Jansen van cultuurbedrijf Noordoostpolder zou het dorp net als Giethoorn maar wat graag terugzien in de reisgidsen en "de lijstjes". "Wat je kan beleven in Schokland - de rust, het contrast tussen de terpen en het strakke poldergebied - zie je pas als je er bent. Dat is een handicap", zegt Jansen.

Met een verbouwing van het museum en evenementen, zoals deze zomer een kunstroute, heeft hij de bezoekersaantallen van het museum in vijf jaar met ongeveer een derde opgehoogd naar 35.000 man. Het dorp zelf trekt jaarlijks zo'n 100.000 man, met name dagjesmensen, want een gedroomde camping is er nog niet.

Grootste wens? Een bushalte

De grootste wens van Jansen is een bushalte. De dichtstbijzijnde staat kilometers verderop en ontvangt slechts een keer per uur een bus. "Als je de drukte wil ontvluchten moet je naar Schokland komen, en zo blijft het voorlopig echt wel."

Schokland toont aan: gekeken naar toeristenstromen gaat het allemaal om het perspectief. Initiatieven die plaatselijk verschil maken, zijn op het totaal gezien gerommel in de marge, beaamt expert Hodes. "In Zwolle of Kampen kan het de economie helpen, maar het zal nooit de problemen in Amsterdam oplossen."