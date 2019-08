Duitse komiek Böhmermann, van de Erdogan-belediging, wil SPD-leider worden

De Duitse komiek Jan Böhmermann wil de politiek in. In zijn satirische tv-show Neo Magazin Royale kondigde hij aan dat hij leider van de sociaal-democratische SPD wil worden.

Böhmermann, die in Nederland vooral bekend is van het beledigen van de Turkse president Erdogan, heeft al een campagne gelanceerd onder de noemer #neustart19. Op zijn campagnesite benadrukt hij dat zijn kandidatuur serieus bedoeld is, hoewel hij een grap niet schuwt. "Willy Brandt (oud-bondskanselier en SPD-leider, red.) kwam in een droom naar me toe en zei: 'Jij moet het doen, Olaf Scholz (kandidaat-SPD-leider, red.) is een stommerik.'"

Crisis

Volgens de 38-jarige komiek gaat het de verkeerde kant op met de partij. "De SPD heeft meer transparantie en moed nodig", zegt hij. Böhmermann zegt dat hij de ideale kandidaat is, omdat hij een bescheiden achtergrond heeft en niks te maken heeft met de mensen die de partij in een crisis hebben gestort.

Böhmermann zorgde in 2016 voor de nodige ophef door op de televisie een satirisch gedicht voor te lezen waarin de Turkse president belachelijk werd gemaakt. Erdogan zelf drong aan op vervolging, maar de Duitse justitie oordeelde dat er geen strafbare feiten waren gepleegd.

Bij de laatste verkiezingen verloren de sociaal-democraten veel zetels. Ook is er binnen de partij veel onenigheid over de gevormde regeringscoalitie met bondskanselier Merkel.

Wel zijn er een paar haken en ogen. Zo moet Böhmermanns kandidatuur voor komende zondag 18.00 uur rond zijn. moet hij genoeg steun binnen de SPD hebben en heeft hij een geldig lidmaatschap nodig.