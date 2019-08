Spanning Iran-Israël loopt op: 'Als ik het nieuws volg, doet mijn hart pijn'

De militaire spanning tussen Iran en Israël is de afgelopen dagen hoog opgelopen. "Als iemand probeert je te vermoorden, moet je hem voor zijn", zei premier Benjamin Netanyahu deze week, nadat Israël had gemeld Iraanse milities in Syrië te hebben gebombardeerd.

En ook in Libanon en Irak vonden luchtaanvallen plaats op Iraanse bondgenoten die waarschijnlijk door Israël zijn uitgevoerd. De door Iran gesteunde terreurbeweging Hezbollah kondigde aan terug te slaan. "Dit is een escalatie", zegt Iran-deskundige Meir Javedanfar van de universiteit van Haifa. "Israël heeft een rode lijn getrokken en het is afwachten hoe Iran zal reageren."

De Iraans-Israëlische Rani en Jafit Amrani houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Vanuit een kelder in een Joodse nederzetting in Oost-Jeruzalem zenden ze een radioprogramma uit voor Joden van Iraanse afkomst. Ze draaien Iraanse muziek en spreken met luisteraars over politiek.

"De meeste Iraniërs die we spreken zijn blij met de aanvallen. Ze hopen dat Israël zo het Iraanse regime verzwakt", zegt Rani in onderstaande video: