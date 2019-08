Ook dit jaar weer veel telefoons gestolen op festival Mysteryland

Tientallen bezoekers van festival Mysteryland zijn afgelopen weekend bestolen van hun telefoons. De politie bevestigt nu al zeker zeventig aangiften van diefstal. Vorig jaar werden tijdens het festival in Haarlemmermeer ruim tweehonderd telefoons gestolen.

Volgens de politie gaat het om meldingen van gestolen eigendommen en zakkenrollerij. "Niet in alle gevallen gaat het om gestolen telefoons", zegt een woordvoerder. "Dit zijn de eerste meldingen en we verwachten dat het aantal aangiftes nog oploopt." De aangiften worden onderzocht.

Het is volgens de politie nog onduidelijk wie er achter de diefstallen zitten en of daders van vorig jaar opnieuw hebben toegeslagen. Uit onderzoek bleek dat een internationale bende destijds de festivals afging om telefoons en geld te stelen.

Op het festival van vorig jaar werden twee bendeleden, Colombiaanse vrouwen van 34 en 21 jaar, op heterdaad betrapt en aangehouden. De twee vrouwen zijn veroordeeld tot celstraffen van 2 en 2,5 jaar cel.

Locatie

Slachtoffer Ingrid van der Wal kon met een speciale app de locatie van haar gestolen telefoon achterhalen. "Ik keek die avond meteen maar ze hadden mijn telefoon al uitgezet", vertelt ze aan NH Nieuws. Gisteravond kreeg ze toch een melding binnen. "Ik kon zien dat mijn telefoon op dit moment in Barcelona is."

Het staat echter niet vast dat de telefoon de goede locatie aangeeft. Een deel van de gestolen telefoons van vorig jaar werd teruggevonden in een Flixbus die vermoedelijk onderweg was naar Spanje.

Van der Wal is ervan overtuigd dat haar telefoon is gestolen door dezelfde bende die vorig jaar actief was op Mysteryland. "Het is ontzettend frustrerend om de locatie van je telefoon te zien en niets te kunnen doen." Ze hoopt dat alle gedupeerden aangifte doen.