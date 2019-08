Jemen beschuldigt Emiraten van bombarderen regeringsleger

De regering van Jemen beschuldigt de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van het bombarderen van het Jemenitische leger. In de buurt van de belangrijke havenstad Aden zijn Jemenitische troepen vandaag bestookt met luchtaanvallen, waarbij volgens de autoriteiten zeker 30 militairen om het leven zijn gekomen. De Emiraten hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

In de stad wordt al wekenlang gevochten tussen de internationaal erkende regering van president Hadi, die onder meer gesteund wordt door Saudi-Arabië, en separatisten, die hulp krijgen van de VAE.

Het is voor het eerst dat de Jemenitische regering zich openlijk tegen de VAE keert. Waarschijnlijk leidt de stap tot wrijving in de internationale coalitie.

Burgeroorlog

De burgeroorlog in Jemen begon in 2014 toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. Sinds 2015 poogt een internationale coalitie, die geleid wordt door de Saudi's, om de rebellen te verdrijven en president Hadi weer de macht over het hele land terug te geven.

Eerder maakten we deze uitlegvideo over het conflict in Jemen: