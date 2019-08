Oud-FBI-directeur Comey schond regels met memo's, maar wordt niet vervolgd

Volgens de inspecteur-generaal heeft Comey geen topgeheime informatie gelekt. "Maar als huidige of voormalige FBI-medewerkers het voorbeeld van de oud-directeur volgen en gevoelige informatie prijsgeven vanwege hun persoonlijke overtuigingen, dan kan de FBI niet meer goed zijn handhavingstaken uitvoeren", schrijft de inspecteur-generaal in een rapport.

Comey wil excuses van 'lasteraars'

Comey wijst er zelf op dat het rapport van de inspecteur-generaal hem vrijpleit van het lekken van geheime informatie. "Ik hoef geen publieke excuses van iedereen die me heeft belasterd, maar een berichtje met 'sorry dat we leugens over je hebben verspreid' zou fijn zijn", schrijft de voormalige directeur van de FBI op Twitter.

"En iedereen die het er de afgelopen twee jaar over heeft gehad dat ik in de bak terecht zou komen of dat ik een leugenaar of een lekker zou zijn: ga eens bij jezelf te rade waarom je nog steeds de mensen vertrouwt die je al die tijd onjuiste informatie hebben gegeven", gaat Comey verder. "Inclusief de president."