Heerlen en Kerkrade scherpen aanpak illegale hennepteelt aan

In Limburg is vandaag een grootschalige actie begonnen om illegale hennepteelt te bestrijden. De komende drie jaar worden in Heerlen en Kerkrade zo'n 5000 bedrijfspanden gecontroleerd op hennepplantages.

Ambtenaren bezoeken de panden en kijken of de bedrijven zich houden aan het bestemmingsplan. Daarbij wordt extra gelet op signalen die wijzen op een mogelijke hennepkwekerij.

"We willen met dit project vooral preventief iets uitstralen. Zo van: 'hier moet je niet zijn met criminele activiteiten'. De pakkans wordt hier groter", zegt burgemeester Emile Roemer van Heerlen tegen 1Limburg.

Geen toestemming nodig

Met dit project test Limburg een meer directe aanpak van de hennepkwekerijen. Normaal gesproken moet de politie eerst onderzoek doen; pas na toestemming van een rechter mogen agenten een pand binnenvallen en controleren. Dit gaat ten koste van de snelheid. Een controle op de naleving van een bestemmingsplan kan onaangekondigd en er is geen toestemming van de rechter voor nodig.

De ambtenaren die speciaal voor dit project zijn aangesteld, hebben een cursus van twee weken gevolgd. Daarbij hebben ze onder meer geleerd te letten op bijzondere details, zoals deuren die ontweken worden of leidingen die niet bij het bedrijf lijken te horen. Zodra ze aanwijzingen hebben dat er illegale activiteiten in het pand worden verricht, schakelen ze de politie in.

De gemeenten hebben voor het project 1,5 miljoen euro gekregen. Ze werken samen met het Openbaar Ministerie en de politie. Als de aanpak succesvol is, wordt het werkterrein uitgebreid.