Lichaam vermiste Poolse man gevonden op strand Kijkduin

Op het strand van Kijkduin is het lichaam van de vermiste Marek Matejek gevonden, meldt Omroep West. De 25-jarige man uit Polen werd sinds dit weekend vermist.

Het lichaam werd vanmorgen door wandelaars gevonden. Daarna moest de identiteit nog worden vastgesteld. De politie zegt dat Matejeks familie inmiddels is ingelicht.

Zondag was de man met vrienden uit Polen naar Monster gekomen voor een dagje aan het strand. Hij ging de zee in en keerde niet meer terug. Zijn vrienden plaatsten een bericht met zijn foto op Facebook. 's Avonds is er uitgebreid gezocht naar de vermiste zwemmer.

Maandagochtend was er een nog een korte zoekactie maar ook die leverde niets op. De zaak werd daarna overgedragen aan de politie. Matejek zou fysiek en mentaal helemaal in orde zijn geweest op het moment van de vermissing.