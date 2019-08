In de drugshandel in ons land gaan miljarden om, wat gebeurt er met dat geld?

Afgelopen jaar kwamen er meer meldingen bij de FIU binnen dan het jaar ervoor, zo'n 10 procent, maar dat heeft volgens Verbeek-Kusters niet direct met drugscriminaliteit te maken. "Wij zien dat financiële instellingen bewuster worden van wat er door hun systemen gaat. Ze zijn hier actiever mee bezig en melden sneller ongebruikelijke transacties."

Door verdachte transacties te volgen, herkent de dienst financiële patronen. "Zo proberen wij zicht te krijgen op hoe drugs het land binnenkomen. Als je ziet dat een fruitimportbedrijf zich bijvoorbeeld in een tweekamerflat heeft gevestigd, dan is dat niet normaal. Uiteindelijk leiden deze sporen naar financiële stromen binnen de drugswereld."

Witwassen

Bij witwassen is het doel van de crimineel simpelweg om onzichtbaar te blijven voor opsporingsinstanties. Vaak gaat het daarbij om het creëren van fictieve omzetten, staat het in het onderzoek van Tops en Tromp. Criminelen stoppen geld in bedrijven die deels legaal en deels illegaal opereren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij nagelstudio's, kapsalons, belwinkels en horeca.

"Hoe slecht beklant de winkel ook is, fictief is de aan de fiscus te melden omzet stevig op te schroeven. Zo gemakkelijk kan witwassen zijn", schrijven de twee. Omdat het om een schimmige wereld gaat, is niet duidelijk hoe vaak criminelen hierin slagen.

Naar het buitenland

Ook wordt er, zoals hierboven al gemeld, vaak naar het buitenland uitgeweken. Want de grote bedragen die in de drugshandel omgaan, zijn eigenlijk niet in ons land wit te wassen. Daarvoor is Nederland te klein. Landen waar Nederland juridisch moeilijk bij kan, als Turkije, Marokko, Spanje en Dubai, zijn daarom populair. Het geld kan per auto, vrachtauto of vliegtuig het land uit gesmokkeld worden.

Ook is 'underground banking' populair, ook wel hawala-bankieren genoemd. Die manier van bankieren zonder bank vindt zijn oorsprong in Pakistan, is gebaseerd op vertrouwen en werkt via een groot internationaal netwerk. Iemand in Nederland kan naar een 'bankier' gaan met cashgeld.