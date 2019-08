Schedel van vroege mensachtige 'verandert kijk op evolutie'

In Ethiopië is een vrijwel complete schedel van een vroege mensachtige gevonden. Het fossiel van de soort Australopithecus anamensis, MRD gedoopt, is gedateerd op 3,8 miljoen jaar oud en verandert mogelijk de kijk op de evolutie van de mens.

De wetenschap ging ervan uit dat Australopithecus anamensis in de loop van de tijd veranderde in Australopithecus afarensis, vooral bekend van het skelet Lucy (3,2 miljoen jaar oud). Lucy werd in 1974 op zo'n 60 kilometer van MRD gevonden. Wat de MRD-onderzoekers nu stellen, is dat beide soorten zeker 100.000 jaar naast elkaar hebben geleefd.

Niet iedereen is overtuigd

Hun bewijs is een schedelfragment van 3,9 miljoen jaar oud dat in 1980 werd gevonden, waarvan de afkomst niet duidelijk was. Dankzij de vrijwel complete MRD-schedel konden ze vaststellen dat het fragment van afarensis moet zijn en niet van anamensis en dat beide soorten dus tegelijk voorkwamen.

"Dit zet ons begrip van de vroege menselijke evolutie volledig op zijn kop", zegt hoofdonderzoeker Yohannes Haile-Selassie. Het gangbare beeld is dat de ene soort verdwijnt terwijl de ander opkomt. "We weten nu dat onze evolutie niet zo lineair van de ene naar de andere soort verliep."

Niet alle wetenschappers zijn overtuigd. Ze wijzen er onder meer bij Nature op dat het een veel te verregaande conclusie is op basis van slechts twee fossielen.