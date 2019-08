Zes aanhoudingen voor 'Tikkiefraude', bijna 100.000 euro buitgemaakt

De politie heeft zes personen gearresteerd die ervan worden verdacht zeker 375 mensen te hebben opgelicht met een zogenoemde 'Tikkietruc'. Daarmee kregen de verdachten de gebruikersnamen en wachtwoorden van bankrekeningen van vreemden in handen, waarmee zij bijna 100.000 euro hebben buitgemaakt.

De verdachten zijn vier mannen tussen de 18 en 20 jaar uit Groningen, een 25-jarige man uit Diemen en een 19-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie denkt met deze arrestaties een groot aantal misdrijven te hebben opgelost. De verdachten opereerden volgens de politie zelfstandig, maar hadden onderling wel veel contact.

Na verhoor konden ze weer gaan; de officier van justitie moet nu beslissen of er aanleiding is om hen te vervolgen.

Phishing-site

De verdachten zouden via Marktplaats mensen hebben benaderd die spullen te koop aanboden. Verdachten en slachtoffers spraken vervolgens een prijs af voor het product. Na een akkoord stuurden de verdachten een link naar de verkoper met een betaalverzoek van 1 eurocent, om zogenaamd de bankgegevens te kunnen controleren.

De slachtoffers die vervolgens op de link tikten, kwamen op een phising-site terecht die sprekend leek op de omgeving van de Tikkie-betaalapp. De verdachten konden op die manier de betaalgegevens van de slachtoffers overnemen en hun telefoon gebruiken om aankopen te doen.

Schade voorkomen

ING ontdekte dat bij ruim duizend klanten via 'Mijn ING' illegaal toegang was verkregen tot hun bankrekening. Bij een groot aantal mensen heeft de bank transacties op 'hold' kunnen zetten. Daarmee is voor ruim 300.000 euro aan schade voorkomen. Bij 375 mensen zijn de illegale transacties wel gelukt. De bank heeft aangifte gedaan.

ING heeft kunnen traceren dat de verdachten bij verschillende winkels in Groningen spullen hebben gekocht. Aan de hand van camerabeelden van de winkels heeft de politie de mannen geïdentificeerd en uiteindelijk opgespoord.

"Het lijkt erop dat de verdachten uit waren op geld, status en dure spullen", stelt de politie. Bij het doorzoeken van de woningen van twee mannen van 19 en 20 jaar, werden een computer, merkkleding, contant geld en een nepvuurwapen gevonden. Aangezien de slachtoffers door heel Nederland wonen, is er volgens de politie sprake van 'landelijke impact'.

Voorzichtig zijn

"Mensen moeten altijd betaallinks controleren die ze ontvangen en ook meer dan voorzichtig zijn", zegt Marcel Boven, financieel rechercheur bij de politie Noord-Nederland op NPO Radio 1. "Je moet echt letten op de adresbalk in de browser. Check bijvoorbeeld of er ING staat, en geen vervalste sitenaam."