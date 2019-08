Leider Conservatieven Schotland stapt op

De leider van de Schotse Conservatieve Partij, Ruth Davidson, is opgestapt. Ze zegt haar werkzaamheden als partijleider niet langer te kunnen combineren met verantwoordelijkheden voor haar gezin.

"Ik vrees dat ik door mijn pogingen om een goede leider te zijn de afgelopen jaren een slechte dochter, zus, partner en vriendin ben geweest", schrijft Davidson in een brief aan de partijvoorzitter.

De 40-jarige Davidson stond sinds 2011 aan het roer bij de partij. In die periode maakten de Conservatieven een comeback en boden ze tegenwicht aan de nationalistische SNP. Bij de Schotse parlementsverkiezingen van 2016 behaalden de Conservatieven met de derde plaats het beste resultaat in 25 jaar.

Brexit

Davidson sprak zich in 2016 in de aanloop naar het Britse referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie uit tegen de brexit. In tegenstelling tot in Engeland, sprak in Schotland een meerderheid (62 procent) van de kiezers zich uit vóór blijven in de EU.

"Hoewel ik het conflict over de brexit niet heb verborgen, heb ik geprobeerd een koers uit te zetten waarbij we het referendumresultaat erkennen en respecteren", schrijft Davidson.