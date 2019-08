Afgetreden Italiaanse premier Conte mag het opnieuw gaan proberen

De Italiaanse president Mattarella heeft demissionair premier Conte gevraagd een nieuwe regering te vormen. Die gaat bestaan uit de Vijfsterrenbeweging en de centrum-linkse Democratische Partij (PD), voorheen gezworen politieke vijanden.

"Het land moet zo snel mogelijk een uitweg vinden uit de politieke instabiliteit", zei Conte na afloop van het gesprek met de president. Hij gaf verder aan dat de begroting voor 2020 prioriteit heeft. "We willen het land moderniseren en concurrerender maken."

Plan Salvini gesneuveld

Gisteren kwamen beide partijen al overeen dat ze met Conte als premier een coalitie willen vormen. Daarmee zetten ze Lega-leider Salvini een hak, die drie weken geleden de coalitie met de Vijfsterrenbeweging opblies om nieuwe verkiezingen af te dwingen. Hij gokte erop dat hij, gezien zijn riante positie in de peilingen, een grote verkiezingswinst zou boeken.

De partijloze Conte gaf vanaf juni vorig jaar leiding aan een kabinet van de rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. Hij noemde Salvini's actie een risico voor het land.

Een coalitie van de sociaaldemocratische PD en de Vijfsterrenbeweging leek tot voor kort uitgesloten, omdat de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo is Vijfsterren EU-sceptisch, in tegenstelling tot de PD. Maar beide partijleiders lieten weten hun tegenstellingen opzij te zetten en in het belang van Italië te gaan samenwerken.