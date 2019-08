Vernieuwde Stint waarschijnlijk over een maand de weg op

Niet veilig genoeg

Minister Van Nieuwenhuizen verbood de Stint vorig jaar september, na een ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. TNO onderzocht de bolderkar en concludeerde in december dat het voertuig niet veilig genoeg is.

Dit voorjaar ging de Tweede Kamer akkoord met de aanpassingen voor de Stint, waardoor de Stint weer de weg op mag. Aan de hand daarvan is Renzen aan de slag gegaan met een vernieuwd model.

Kinderdagverblijven

"Twee derde van de kinderdagverblijven heeft aangegeven de Stint weer direct in gebruik te willen nemen. De vraag vanuit de markt is zeker niet weg", laat Renzen weten. "De rest van de klanten volgt waarschijnlijk later."

Rene Loman, woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang, vindt het een gunstige ontwikkeling dat de Stint weer op de weg komt. "We hebben met alle partijen om de tafel gezeten om ervoor te zorgen dat er een veilige Stint op de weg rijdt. Alternatieven zijn niet veiliger, dus we zijn blij als de Stint snel weer beschikbaar komt voor kinderopvangorganisaties", zegt hij. "Bovendien zijn we door het bedrijf goed op de hoogte gehouden over de voortgang van ontwikkelingen rondom het vervoersmiddel."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal na de keuring van de RDW definitief vaststellen of de Stints veilig genoeg zijn om te gaan rijden.