Conceptagenda Formule 1: GP van Nederland naar 3 mei 2020

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt volgend jaar zo goed als zeker op 3 mei gehouden. Op de conceptagenda voor 2020 heeft de race op het duinencircuit het eerste weekeinde van mei toegewezen gekregen.

De Formule 1-kalender voor 2020 moet nog worden goedgekeurd door de FIA Motosport Council op 4 oktober. Volgens het concept zijn er volgend jaar 22 GP's. De Grand Prix van Duitsland verdwijnt. Vietnam is net als Zandvoort nieuw op de F1-kalender en staat op 5 april geprogrammeerd. De Grand Prix van Italiƫ staat voor 6 september op de kalender, maar of die race daadwerkelijk doorgaat, is afhankelijk van contractverlenging.

De conceptkalender is inmiddels naar alle betrokken partijen gestuurd. Dat zijn onder meer alle deelnemende teams, de directies van de verschillende circuits en andere betrokken instanties. Zij zouden nog voor eventuele wijzigingen in de agenda kunnen zorgen. Op 4 oktober stelt de FIA zoals gezegd de definitieve agenda vast.

Met de GP van Australiƫ start het seizoen op 15 maart. De laatste race is op 29 november in Abu Dhabi.