Flinke onweersbuien in delen van Nederland, ook schade gemeld

Afgelopen nacht zijn in het zuiden en oosten van het land flinke onweersbuien geweest. Volgens Weeronline ging het in Brabant, Limburg, het Rivierengebied, de Achterhoek en Twente regionaal flink te keer.

Op sociale media melden veel mensen dat ze wakker werden van harde klappen. Weeronline meldt dat dat komt doordat een groot deel van de bliksemschichten insloegen op de grond, waardoor diepe dreunen te horen waren. Volgens de weersite werden ongeveer 6000 bliksemontladingen gemeten.

Het onweer heeft in verschillende plaatsen tot schade geleid. In Mariaheide, in Brabant, sloeg de bliksem in in een huis waarna brand ontstond, meldt Omroep Brabant. In Cuijk veroorzaakte de bliksem brand in een keuken. Niemand raakte gewond, maar volgens omstanders zou er veel rookschade zijn. Na een blikseminslag in Boxmeer belandde een deel van een schoorsteen op straat.