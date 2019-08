Weinig schade in Caraïben door orkaan Dorian, Florida zet zich schrap

Orkaan Dorian heeft weinig schade aangericht op de Caribische eilanden. Op sommige plekken viel de stroom uit en waren overstromingen, maar de harde wind en grote hoeveelheden regen leidden niet tot catastrofale toestanden.

"De dreiging is voorbij", zei de gouverneur van Puerto Rico. Ze kondigde aan dat de scholen vandaag weer opengaan en dat mensen hun werk kunnen hervatten.

Het eiland, dat nog herstellende is na de verwoestende orkaan Maria van twee jaar geleden, werd geschampt door deze veel lichtere storm en bleef gespaard van hevige regen en wind. Wel zaten enkele honderden mensen zonder elektriciteit. Een 80-jarige man kwam om het leven toen hij voor het noodweer zijn dak wilde schoonmaken en viel.

Modderstromen op Saba

De Amerikaanse Maagdeneilanden St. Thomas en St. John kwamen zonder stroom te zitten. Volgens een overheidswoordvoerder zijn bomen en een elektriciteitspaal omgewaaid, maar was er geen sprake van overstromingen. "We zijn dankbaar dat het geen krachtigere storm was", zei hij.

Ook op de Caribisch-Nederlandse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten viel veel neerslag. Op Saba veroorzaakte dat modderstromen.

Inwoners Florida gewaarschuwd

Dorian bevindt zich nu op de Atlantische Oceaan ten noorden van Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. De komende dagen trekt de storm richting de Bahama's en daarna verder naar de Amerikaanse staat Florida.

Naar verwachting komt Dorian daar zondagavond of maandagochtend aan, mogelijk als een orkaan uit de gevaarlijke derde categorie. De gouverneur van Florida heeft mensen opgeroepen om voor ten minste zeven dagen aan voorraden in huis te halen.