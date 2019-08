‘Nieuwe Huawei-telefoons kunnen niet worden verkocht met Google-diensten’

Een reeks telefoons van Huawei die dit najaar op de markt komt, kan niet worden verkocht met een Android-licentie. Dat zegt een woordvoerder van Google, de maker van het besturingssysteem, tegen persbureau Reuters.

Het gaat om toestellen van de Huawei Mate 30-serie. Volgens het persbureau wil de Chinese telefoongigant het toestel op 18 september aankondigen. Het zou moeten werken met 5G.

De woordvoerder van Google zegt tegen Reuters dat de Mate 30-serie niet kan worden verkocht met de Android-licentie door de ban die is ingesteld voor de VS. Een gedeeltelijk uitstel van deze ban, die vorige week bekend werd gemaakt, heeft geen gevolgen voor de telefoon. Daarmee is er sprake van het eerste merkbare gevolg van de handelsban voor consumenten.

Populaire diensten ontbreken

Zonder een Android-licentie kan Huawei zijn klanten geen volledige telefoon leveren. Zo ontbreken populaire Google-diensten zoals Gmail, Google Maps en YouTube. Ook wordt de appwinkel Play Store niet meegeleverd. Dit maakt de toestellen veel minder interessant voor de Europese markt.

Het is daarnaast onduidelijk of Android alsnog kan worden meegeleverd als Google van het Amerikaanse ministerie van Handel een licentie krijgt om zaken te doen met Huawei. Reuters meldde eerder dat er 130 aanvragen waren binnengekomen. Het ligt voor de hand dat Google ook een aanvraag heeft gedaan, maar het techbedrijf wil dat niet bevestigen.

Op de vraag wat deze stap betekent, kon zowel Huawei als Google nog niet reageren.

De VS is bang dat de Chinese overheid via Huawei spionage- of sabotageactiviteiten wil uitvoeren. De fabrikant heeft dit herhaaldelijk ontkend en bewijs dat dit inderdaad gebeurt is er niet. De handelsban is ingevoerd met het argument dat de nationale veiligheid van de VS moet worden beschermd.

HarmonyOS

Huawei is zich al langer aan het voorbereiden op het moment dat het geen gebruik meer kan maken van Android. Zo onthulde het concern deze maand 'HarmonyOS', een besturingssysteem dat als backup moet dienen.

Een topman van het bedrijf merkte toen al wel op dat Huawei hier liever geen gebruik van wil maken.