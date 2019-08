Vrouw van vermiste oud-topman Philips aangehouden

De politie in Kenia heeft de vrouw van de vermiste oud-Philips-topman Tob Cohen aangehouden. Cohen, die al tientallen jaren in Kenia woont, wordt sinds half juli vermist. Volgens Keniaanse media was hij met zijn vrouw verwikkeld in een vechtscheiding.

Cohens vrouw heeft na zijn verdwijning gezegd dat hij naar Thailand was vertrokken om tot rust te komen, maar rechercheurs hebben geen bewijs kunnen vinden dat de oud-topman Kenia ooit heeft verlaten.

Hij werd als vermist opgegeven door zijn zus, die er na 19 juli niet meer in slaagde om contact met hem te krijgen.

Brief

Vlak voor zijn verdwijning heeft de Keniaanse vrouw van Cohen een brief geschreven aan de Nederlandse ambassade in Nairobi. Daarin zegt ze dat haar man "lijdt aan een depressie die voor veel problemen zorgt, en dat hij weigert zich daarvoor te laten behandelen".

Volgens Keniaanse media wordt deze brief, samen met brieven die de vrouw schreef aan zijn advocaten, gezien als een belangrijke aanwijzing in het onderzoek naar de vermissing van Cohen.