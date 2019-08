Wekdienst 29/8: nieuwe regering Italië dichterbij en kwalificaties voor Europa League

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Weer een belangrijke dag voor Italië: vandaag heeft president Mattarella een ontmoeting met de demissionaire premier Conte. Verwacht wordt dat Mattarella Conte zal vragen een regering te vormen met de Vijfsterrenbeweging en de sociaal-democratische PD.

PSV, Feyenoord en AZ kunnen zich kwalificeren voor de Europa League. PSV verdedigt uit tegen Apollon een 3-0 winst. Feyenoord speelt uit tegen Beer Sheva, en won de eerste wedstrijd eveneens met 3-0. AZ neemt het uit op tegen Antwerp, de vorige wedstrijd eindigde 1-1. De wedstrijden zijn ook te volgen in het liveblog op NOS.nl.

En RTL presenteert z'n najaarsprogrammering. Eerder deze week deed de NPO dat al.

Wat heb je gemist?

Het aantal speedpedelecs is in Nederland fors toegenomen. Dat is een elektrische fiets die 45 kilometer per uur kan. Twee jaar geleden waren het er 10.000, nu ruim 17.000, zegt het CBS. Voor een speedpedelec heb je een brommerrijbewijs nodig en je moet een helm op. De fiets is vooral onder 55-plussers erg populair. Het CBS denkt dat mensen voor de snelle fiets kiezen omdat het steeds drukker wordt op de weg en op het spoor.

Ander nieuws uit de nacht: