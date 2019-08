Oud-Shell-topman Van Wachem overleden (88)

De voormalig topman van Shell Lodewijk Christiaan van Wachem is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat via een overlijdensadvertentie in De Telegraaf bekendgemaakt.

Van Wachem werd in Indonesië geboren en leidde Shell van 1982 tot 1992. Hij werd daarna voorzitter van de raad van commissarissen van Shell. Die functie bekleedde hij ook bij Philips, waar hij van 1993 tot 2005 commissaris was. Van Wachem werd eind vorige eeuw gezien als een van de invloedrijkste topfunctionarissen van Nederland.

De oud-topman studeerde in 1953 in Delft af als werktuigbouwkundig ingenieur en ging nog dat jaar aan de slag bij Shell. In zijn periode als topman daar kreeg hij onder meer te maken met de strijd rond de apartheid in Zuid-Afrika. Van Wachem werd bekritiseerd omdat hij zich weinig aantrok van de politiek gevoelige kwestie.