Bij een keukenzaak in Veenendaal is vannacht een grote brand uitgebroken. De brandweer is sinds het begin van de nacht bezig om het vuur te blussen. Inmiddels is de brand onder controle en wordt er alleen nageblust.

De brand ontstond in het magazijn van het bedrijf Superkeukens. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de showroom. Bij de bestrijding van de brand zijn meerdere autospuiten en hoogwerkers ingezet.