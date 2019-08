Activist Thunberg na overtocht in New York: 'Ik overtuig Trump toch niet'

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg denkt niet dat het zin heeft om in discussie te gaan met de Amerikaanse president Trump over het klimaat. Dat zei ze bij haar aankomst in New York. Thunberg reisde per zeilboot naar de Verenigde Staten omdat ze niet wilde vliegen.

De tocht duurde twee weken. Ze vertrok op 14 augustus vanuit Plymouth op het zeiljacht Malizia II. De tocht op het lichtgewicht racejacht, gespeend van alle luxe, was niet zo onaangenaam als ze had verwacht, vertelt ze tegen journalisten. "Maar dit moet niet iedereen gaan doen. Het is belachelijk dat ik zo de oceaan over moet steken om een punt te maken."

Trump

Als journalisten haar vragen wat zij tegen president Trump zou zeggen, zegt ze: "Luister naar de wetenschap. Maar dat doet hij toch niet. En als niemand hem kan overtuigen van hoe urgent klimaatverandering is, waarom zou ik dat dan wel kunnen? Daarom focus ik me liever op het verspreiden van de bewustwording."

Thunberg kwam naar New York om een VN-conferentie bij te wonen volgende maand. Ze is ook van plan om een klimaatconferentie in Chili te bezoeken.

Twee weken geleden vertrok de activist vanuit de Britse havenstad Plymouth: