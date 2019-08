In een woning in Maastricht is het dode lichaam van de bewoner gevonden. De echtgenote van de overleden man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zij mankeerde is onbekend.

Wat er in de woning aan de Meendal is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg rond 23.00 uur gisteravond een melding dat er een dode man lag in de woning.