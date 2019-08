Bara’a verkoopt boeken in Bagdad met Michelle Obama als inspiratiebron

Ruim 80.000 volgers heeft Bara'a al-Bayati op Instagram. En als je door haar timeline scrollt, vind je veel selfies, met en zonder konijnenoren. Maar ook posts over boeken en schrijvers. Want de 30-jarige inwoner van Bagdad is niet alleen influencer. Ze opende ook als eerste vrouw in Irak een boekwinkel.

In Bagdad begint het normale leven weer steeds meer vorm te krijgen. Nu IS militair is verslagen in Syrië en Irak, is de dreiging voor aanslagen in de hoofdstad ook afgenomen. En die toegenomen veiligheid zorgt ervoor dat vooral jongeren weer steeds meer ondernemen. En strijden voor meer vrijheid.

Bara'a is een van hen. Ze zegt: "Onze generatie is zwaar geraakt door de oorlog. Velen hebben dierbaren verloren. Maar we zijn intelligente mensen." Ze wijst op de nieuwe initiatieven die in de stad zijn ontstaan, nu IS verslagen is. Boekenclubs zijn opgericht en nieuwe boekwinkels zijn geopend. Door haar, onder meer.

