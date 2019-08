Circuit Zandvoort mag leefgebied padden en hagedissen verstoren

Het Circuit van Zandvoort heeft ontheffing gekregen van het verbod op verstoring van het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis, om de benodigde aanpassingen door te voeren voor de komende Formule 1-races. Dat heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland besloten.

Formule 1

Bij de Formule 1-wedstrijden worden veel bezoekers verwacht en dus moet het complex worden aangepast om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Daarbij gaat het om graafwerkzaamheden, de aanleg van asfaltwegen, het plaatsen van tijdelijke tribunes en het aanleggen van tunnels.

De organisatie moet aan een flinke lijst met voorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere rekening worden gehouden met het voortplantingsseizoen van de dieren op en rond het terrein en moeten er beschermende 'amfibieƫnschermen' geplaatst worden. De omgevingsdienst houdt daar toezicht op.

Bezwaar

Stichting Duinbehoud maakt bezwaar bij de provincie Noord-Holland tegen de plannen. "Het circuit presenteert de plannen als kleine aanpassingen, maar het zijn forse maatregelen die de natuur ernstig zullen bedreigen. Een deel van deze werkzaamheden is in strijd met de voorschriften in het bestemmingsplan en met eerder afgegeven natuur- en milieuvergunningen", aldus Duinbehoud tegen NH Nieuws.

Volgens de stichting wordt ook het naastgelegen Natura 2000-gebied door de werkzaamheden aangetast. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

De ontheffing geldt tussen nu en 30 april 2020. De komende zes weken kan er nog bezwaar tegen worden gemaakt.