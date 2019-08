Domino's haalt deels bakzeil bij franchise-pizzabakkers

Binnenkort zullen er Domino's Pizza-vestigingen zijn die ook 's middags pizza's bakken en verkopen maar veel blijven dicht. Dat heeft de rechter beslist in een geschil over de openingstijden. Alleen de pizzabakkers met een franchisecontract waarin de lunchtijd-opening letterlijk is opgenomen, moeten straks aan de bak.

Domino's Pizza Nederland eiste van al zijn franchisenemers dat ze tijdens de lunch opengaan, op straffe van een dwangsom. De belangenvereniging van franchisenemers en meer dan honderd afzonderlijke franchisenemers stapten naar de rechter. Het zou in de meeste pizzazaken leiden tot verlies; misschien zouden alleen in de grote steden 's middags pizza's verkocht worden. "Drie man personeel inzetten om misschien drie pizza's te verkopen", stelde een pizzabakker.

Toch moet een deel gehoor geven aan de verplichting van het moederbedrijf omdat in de franchiseovereenkomst expliciet middagopeningstijden zijn opgenomen. Dat is het geval bij overeenkomsten die recent zijn afgesloten. Bij oudere contracten is daar geen sprake van en dus kan het moederbedrijf dat ook niet opleggen. Een dwangsom bij onwil wees de rechtbank af.

Wet

De franchisenemers klagen over meer dan de openingstijden. Zo zou Domino's tal van zaken doorrekenen en opleggen tegen hoge kosten en tarieven, zoals winkelinrichting, kassasystemen, gps-volgsystemen voor de scooters, promotie en marketing en betalingsverwerking. Het moederbedrijf ziet de winst stijgen maar de franchisenemers zeggen daar te weinig van terug te zien.

De Tweede Kamer is bezig met de soms moeizame relatie van franchisers en het moederbedrijf. Staatssecretaris Mona Keijzer stuurt een wetsvoorstel over de franchisers dit jaar nog naar de Kamer, waarin een en ander beter en duidelijker geregeld wordt.

De voorbije jaren lagen bij de Hema en Albert Heijn de franchisers overhoop met het moederbedrijf. Dat eindigde vaak in de rechtszaal, met overigens wisselende uitkomsten.

's Werelds grootste pizzaketen Domino's heeft meer dan 250 vestigingen in de Benelux en wereldwijd 10.000.