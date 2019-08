'Meer dan tweehonderd doden in 2017 door gebruik zware pijnstillers'

Het aantal doden door het gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl, is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Uit onderzoek van twee universiteiten, waarover RTL Nieuws publiceert, blijkt dat door deze middelen 220 mensen om het leven zijn gekomen in 2017. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2013. Het is volgens RTL Nieuws voor het eerst dat hierover Nederlandse cijfers naar buiten komen.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht werkten samen om de cijfers boven water te krijgen van sterfgevallen door zogenoemde 'opioïden', waaronder ook morfine en heroïne vallen. Een van de onderzoekers spreekt van een forse stijging. De cijfers over vorig jaar en dit jaar zijn nog niet meegenomen, maar hij verwacht een verdere stijging van het dodental.

Ziekenhuisopnames

Daarnaast waren er alleen al in 2017 2200 ziekenhuisopnames door overmatig gebruik van zware pijnstillers, blijkt verder uit de cijfers. Door een teveel aan oxycodon kunnen mensen ademhalingsproblemen krijgen en in coma raken.

In het onderzoek van de academische ziekenhuizen in Leiden en Utrecht speelde het gebruik van oxycodon de grootste rol. Dat medicijn ligt al een tijd onder vuur. Het werd de afgelopen jaren steeds vaker voorgeschreven door huisartsen en specialisten.

Aanscherping richtlijnen

In 2008 schreven artsen 94.000 keer oxycodon voor aan hun patiënten, tien jaar later was dat gestegen naar 484.000. Uit de nieuwste cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat het aantal recepten voor de zware pijnstiller in het eerste halfjaar van 2019 licht is gedaald. De richtlijn voor huisartsen is aangescherpt.