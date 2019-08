'Publiekslieveling' Igone de Jongh stopt bij Het Nationale Ballet

De Jongh is tot haar afscheid bij Het Nationale Ballet ook nog te zien in de voorstellingen Het Gala en Best of Balanchine III. Daarna gaat ze verder als zelfstandig danseres.

Eerste solisten in een gezelschap worden gekozen voor de hoofdrollen in balletten. Ze moeten technisch excelleren, alle moeilijke passen kunnen uitvoeren en een bijzondere uitstraling hebben. Niet veel dansers bereiken deze hoogste rang.

'Voorbeeld en inspiratiebron'

Directeur Ted Brandsen van het Het Nationale Ballet zegt dat haar charisma, warme persoonlijkheid en uitstraling van De Jongh een publiekslieveling hebben gemaakt. "Ook is ze een groot voorbeeld en inspiratiebron voor generaties jonge Nederlandse meisjes én jongens die balletdanser willen worden of zijn geworden."

Igone de Jongh volgde haar dansopleiding aan de Nationale Balletacademie en The Royal Ballet School in Londen. Al tijdens haar opleiding won ze de Arnold Haskell Award, genoemd naar een invloedrijke recensent die later directeur werd van de Britse koninklijke balletopleiding.

In 2002 ontving De Jongh de Aanmoedigingsprijs van Stichting Dansersfonds '79 en een jaar later de Alexandra Radius Prijs. In 2016 werd ze onderscheiden met de Gouden Zwaan voor haar bijdrage aan de Nederlandse dans. Enkele maanden later werd Igone de Jongh benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.