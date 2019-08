Rotterdamse bedrijven voorlopig nog niet dicht vanwege 'gokzuilen'

Burgemeester Aboutaleb mag voorlopig zo'n veertig Rotterdamse bedrijven niet sluiten omdat ze zogenoemde gokzuilen hadden staan. Dat heeft de rechter besloten.

Bij een grote actie onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Kansspelautoriteit werden in maart bij tientallen cafés, shishalounges, snackbars, theehuizen en winkels gokzuilen ofwel cash centres in beslag genomen. Die zouden onder meer gebruikt worden voor illegaal gokken.

Anoniem gokken

Bij de cash centers kan contant geld gestort worden. Daar kan dan anoniem mee worden gegokt op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Het bedrijf dat de gokzuilen levert, zou zo betrokken zijn bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet klaar, maar de gemeente Rotterdam wil de winkels en cafés wel al bestuurlijk aanpakken. Omdat die bedrijven een deel van de opbrengst van de cash centers krijgen, zijn ze mogelijk betrokken bij illegale activiteiten zoals witwassen, stelt de gemeente.

Vergunning kan worden ingetrokken

Ruim veertig bedrijven kregen eerder te horen dat ze voor drie of zes maanden de deuren moeten sluiten. Ook kunnen ze hun vergunning verliezen. Volgens de gemeente trekken de cash centers criminaliteit aan.

38 bedrijven hebben de tijdelijke sluiting aangevochten bij de rechter. Die heeft hen nu in het gelijk gesteld. De rechter heeft beslist dat de winkels en horecagelegenheden in elk geval open mogen blijven tot zes weken nadat Aboutaleb een besluit heeft genomen over de bezwaarschriften die ze hebben ingediend tegen de sluiting van hun zaak.

De rechter stelt dat de burgemeester onvoldoende heeft onderbouwd dat sluiting van de horecazaken en winkels noodzakelijk is voor het beschermen van de openbare orde en het voorkomen van herhaling.