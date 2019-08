‘VS wil voltooiing internetzeekabel naar Hongkong tegenhouden’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil niet dat de aanleg van een nieuwe internetzeekabel tussen Los Angeles en Hongkong wordt voltooid. Dat zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal.

Als reden worden zorgen omtrent de nationale veiligheid gegeven. Het zou volgens de zakenkrant de eerste keer zijn dat hierom een onderzeese internetkabel niet kan worden gelegd. De zorgen worden volgens de zakenkrant ingegeven door de betrokkenheid van de Chinese investeerder Dr. Peng Telecom & Media, de vierde telecomprovider van China, en door de directe link met Hongkong, waar het momenteel zeer onrustig is.

De kabel wordt aangelegd met steun van Google en Facebook, die sinds 2016 betrokken zijn bij het project genaamd Pacific Light Cable Network. Het bedrijf dat de kabelverbinding aanlegt, heeft naar eigen zeggen nog niks over deze zorgen gehoord.

300 miljoen dollar

De kosten voor de aanleg van de kabel worden geschat op 300 miljoen dollar. Hoe groot de bijdrage is van Dr. Peng is onduidelijk.

De aanleg van de kabel, die in totaal 1287 kilometer lang wordt, is bijna voltooid. Er moet nog 321 kilometer worden gelegd, schrijft de Amerikaanse krant. De werkzaamheden zijn tot nu toe verricht onder een tijdelijke vergunning, die volgende maand afloopt. Het is dus de vraag of deze zal worden verlengd.

In de VS moet een speciaal panel toestemming geven voor de aanleg van deze kabels. Dit zogeheten Team Telecom keurde in het verleden kabels tussen de VS en het Chinese vasteland goed. Ook was de betrokkenheid van providers die gelieerd zijn aan de Chinese overheid geen probleem. Wel moest het bedrijf dat de aansluiting met de VS regelde, ervoor zorgen dat China niet kon meeluisteren.

Handelsoorlog

De VS en China zijn verwikkeld in een steeds verder oplopende handelsoorlog. In hoeverre deze zet vanuit het ministerie van Justitie onderdeel is van een grotere strategie, is niet te zeggen. Wel is de timing opvallend.

Daarnaast is al langer duidelijk dat Huawei, een grote Chinese techgigant, wordt gebruikt als speelbal in de handelsruzie. Ook hierbij wordt het argument van nationale veiligheid gebruikt. Huawei is volgens de zakenkrant een partner van Dr. Peng, maar wordt verder niet als speler in de aanleg van deze zeekabel genoemd.