Politie zoekt schoenen in zaak vermiste miljonairsvrouw Noorwegen

De politie van Noorwegen is op zoek naar mensen die in de afgelopen drie jaar een bepaald merk herenschoen hebben gekocht en contant hebben afgerekend. Aanleiding is een schoenafdruk die in en rond de woning van de al tien maanden vermiste miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen is gevonden.

Tijdens een persconferentie zei de politie op zoek te zijn naar de eigenaren van herenschoenen van het merk Sprox. Iedereen die schoenen van dat merk in de maten 44, 45 of 46 heeft gekocht en contant heeft betaald, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Het zou gaan om ongeveer 1500 paren die in die periode in winkels en online zijn gekocht.

Volgens de politie is de schoenafdruk na uitgebreid onderzoek in en rond de woning de enige afdruk van wie geen eigenaar is gevonden. Daarom is het volgens de politie mogelijk dat de afdruk hoort bij degene die betrokken is bij de verdwijning van Anne-Elisabeth Hagen.

Briefje

De 68-jarige vrouw is de echtgenote van Tom Hagen, een van de rijkste mannen van Noorwegen. Op 31 oktober verdween ze spoorloos uit hun woning in Lørenskog. In de woning lag een briefje waarin ontvoerders een bedrag van omgerekend 9 miljoen euro aan cryptovaluta eisten.

Daarna bleef het lange tijd stil rondom Hagen. In juni maakte de politie bekend ervan uit te gaan dat de vrouw is vermoord en dat haar ontvoering in scène is gezet.

Maar de familie van de vrouw is ervan overtuigd dat ze nog leeft. Zij gaven begin deze maand een persconferentie waarin ze bekend maakten dat er in juli contact is geweest met de mogelijke ontvoerders. Het politieonderzoek in de zaak loopt nog steeds.