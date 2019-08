Nieuwe protesten in West-Papoea: 'zes demonstranten doodgeschoten'

In de Indonesische provincie West-Papoea zijn zes demonstranten doodgeschoten door veiligheidstroepen tijdens een protest bij een overheidsgebouw. Dit meldt persbureau Reuters op basis van lokale bronnen.

Een woordvoerder van de nationale politie in Jakarta noemt berichten over gedode demonstranten echter "een provocatie". Volgens hem is er een militair omgekomen en raakten drie agenten gewond.

Rel rond studenten

Sinds vorige week is West-Papoea in de ban van demonstraties tegen de Indonesische autoriteiten, die worden beschuldigd van discriminatie en het achterstellen van de oorspronkelijke inwoners van de provincie. In reactie op de protesten zijn zo'n 1200 extra agenten naar het gebied gestuurd.

De onrust begon vorige week nadat tientallen studenten uit West-Papoea waren opgepakt in Jakarta. Zij zouden de Indonesische vlag hebben beledigd.

In reactie hierop gingen in diverse steden in West-Papoea, maar ook in de hoofdstad Jakarta, duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de in hun ogen koloniale houding van de autoriteiten.