Boete voor ex-profrenner Jan Ullrich wegens aanval op vrouw

De Duitse ex-profwielrenner Jan Ullrich heeft een boete van 7200 euro gekregen voor het mishandelen van een prostituee in augustus vorig jaar. De nu 45-jarige Tour de France-winnaar viel de vrouw vorig jaar aan in een luxehotel in Frankfurt.

Volgens het OM greep hij de uit Congo afkomstige vrouw bij de keel en sloeg hij haar. Justitie wilde Ullrich aanvankelijk vervolgen wegens poging tot doodslag, maar heeft deze aanklacht laten vallen. De ex-toprenner was onder invloed van alcohol en drugs tijdens het voorval.

Dopingschandaal

Jan Ullrich won de Tour de France in 1997 en veroverde vijf maal de tweede plaats. In 2012 werd hij schuldig bevonden aan het gebruik van bloeddoping; de Duitser bleek jarenlang zaken te hebben gedaan met de beruchte Spaanse sportarts Fuentes.

De laatste jaren raakte Ullrich ook buiten de sport enkele malen in opspraak, onder meer wegens het veroorzaken van een ernstig auto-ongeluk in Zwitserland waarbij hij reed onder invloed. Hiervoor kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden opgelegd plus een geldboete.