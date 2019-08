Maria wil weten wie haar donorvader is en klaagt ziekenhuis aan

Een kind van een zaaddonor spant een rechtszaak aan tegen het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem omdat ze wil weten wie haar vader is.

De 21-jarige Maria leefde jarenlang in de veronderstelling dat ze de identiteit van haar vader kon achterhalen, omdat hij in de jaren 90 had aangegeven dat hij daarmee geen problemen had. Dat was ook belangrijk voor haar alleenstaande moeder. "Ze wilde niet dat ik opgroeide zonder sociale én zonder biologische vader", vertelde Maria in 2017 aan Nieuwsuur.

Naam en adres

Sinds de invoering van een nieuwe wet in 2004 kunnen mannen niet meer anoniem sperma doneren. Voor die tijd werd hun gevraagd of ze als anonieme of bekende donor geregistreerd wilden worden.

Kinderen van een bekende donor kunnen vanaf hun zestiende de identiteit van hun vader opvragen. Ze mogen weten hoe iemand heet en waar iemand woont.

Maar dat gold uiteindelijk niet voor Maria. Haar donorvader was ingegaan op een aanbod van het ziekenhuis om toch anoniem te blijven. Maria kwam daar twee jaar geleden achter en eist nu dat het ziekenhuis zich aan de oorspronkelijke afspraken houdt.

Alsnog anonimiseren strijdig met wet

Volgens Maria's advocaat heeft het Rijnstate de moeder van Maria niet erop gewezen dat de zaaddonor later zijn bekendheid kon intrekken. Ook zou het Arnhemse ziekenhuis er actief aan hebben bijgedragen dat de donor dat kon doen, terwijl medewerkers eerder hadden voorgespiegeld dat Maria de identiteit van haar donorvader mocht weten. Zij en haar moeder zijn daar bovendien nooit over geïnformeerd.

In mei concludeerden onderzoekers dat de praktijk dat bekende spermadonoren van voor 2004 alsnog anoniem mogen worden in strijd is met de wet. Minister De Jonge van Volksgezondheid is zich opnieuw aan het beraden over de kwestie en heeft onafhankelijk juridisch advies gevraagd.

Een woordvoerder van het Rijnstate zegt tegen Omroep Gelderland dat het goed is als de rechter hierover duidelijkheid geeft. "We begrijpen heel goed dat Maria die gegevens wil, maar wij begrijpen de donor ook. Wij kunnen niet kiezen tussen die twee."