Rechter: minister moet op zoek naar extra tapverslagen Hofstadgroep

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet opnieuw onderzoeken of er meer tapverslagen zijn van afgeluisterde gesprekken van de Hofstadgroep in de aanloop naar de moord op Theo van Gogh. Ook moet de minister uitleggen waarom een deel van de verslagen van de inlichtingendienst AIVD niet openbaar gemaakt kan worden.

Dit heeft de Raad van State beslist in een zaak die was aangespannen door een journalist die onderzoek doet naar de moord op Van Gogh. Hij heeft hiervoor stukken en verslagen van de AIVD opgevraagd, maar deze werden hem geweigerd met een beroep op de nationale veiligheid.

Informatie verzwegen?

Bij sommige verslagen is de geheimhouding terecht, zo oordeelt de bestuursrechter. Maar voor andere stukken moet Ollongren concreet uitleggen waarom deze niet openbaar mogen worden. Pijnlijker voor de minister is dat de Raad van State zegt te vermoeden dat er informatie wordt achtergehouden.

Het hoogste rechtscollege had de stukken wel ter inzage ontvangen, maar "twijfelt of zij wel alle tapverslagen heeft gekregen, ondanks dat de minister heeft gezegd dat alles uit het archief van de AIVD is ingediend", zo staat in de uitspraak. De rechters zijn "er niet van overtuigd dat er niet meer is van vóór de moord".

Vandaar dat Ollongren de AIVD moet laten zoeken naar mogelijk ontbrekende verslagen. Mochten deze blijken te zijn verdwenen, dan moet ze uitleggen hoe dat kon gebeuren.

Handlangers

Theo van Gogh werd in november 2004 in Amsterdam op straat vermoord door Mohammed B., een extremistische moslim. Hij maakte deel uit van de zogenoemde Hofstadgroep, die al in de gaten werd gehouden door de inlichtingendienst. Journalist Peter Wierenga doet al jaren onderzoek naar de moord en mogelijke handlangers van B., en wil meer weten over de rol van de AIVD.