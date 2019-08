Schuimjurk, selfiestick en zeebruid: Nederlander een van beste bruidsfotografen

Zonde van de jurk, zou je zeggen. Maar dat is volgens Uijlings niet het geval. "Veel bruiden zijn bang dat de jurk kapot gaat, maar eigenlijk gebeurt er niks mee. Het zoute water maakt de jurk mooi wit, dus dat komt goed uit na een bruidsfeest. En als je hem daarna uitspoelt met zoet water en hem naar de stomerij brengt, is hij weer zo goed als nieuw."

'Je verpest mijn scène'

Een van de favorieten van Uijlings is een foto die bij de Eiffeltoren is gemaakt. De foto is een paar weken geleden gemaakt. "Dit was een pre-weddingshoot. Het was een hele warme dag en het stel wilde graag een foto bij de Eiffeltoren. We besloten vroeg te gaan omdat het dan nog niet zo warm was en ook nog niet zo druk."

Uijlings ging op zoek naar een geschikte plek, zodat er geen andere mensen op de foto te zien waren. "Het was even wachten tot de wind mooi in de jurk kwam en toen kwam er ineens een dame met een selfiestick aanwandelen. Die vond zichzelf helemaal geweldig, maar had niet in de gaten wat er om haar heen gebeurde. Toen dacht ik: 'ga weg, je verpest mijn scène'."

Maar al snel veranderde Uijlings van gedachte. "Eigenlijk is het heel tof. Het is zo contrasterend met wat er gebeurt en ook tekenend voor de huidige maatschappij, want je ziet overal mensen zichzelf fotograferen."