Man (59) blijkt toch niet terminaal ziek, maar is wel z'n huis kwijt

Hij had al rouwkaarten uitgekozen en muziek voor op z'n begrafenis - drie liedjes van Hazes - toen Ron Brand (59) uit Amsterdam ineens hoorde dat hij toch niet binnenkort dood zal gaan. In het OLVG in Amsterdam was een fout gemaakt. Maar zijn huurhuis had hij al opgezegd en nu dreigt hij dakloos te worden.

Begin dit jaar ging het niet goed met de Amsterdammer. Volgens AT5 had de man lange tijd veel te veel alcohol gedronken. Hij werd met ernstig nier- en leverfalen opgenomen in het OLVG in Amsterdam-Oost. Voor een levertransplantatie kwam hij vanwege zijn eerdere drankgebruik niet in aanmerking.

Afscheidsbrief

Na zeven weken in het ziekenhuis zag zijn behandelend arts het somber in. In het bijzijn van zijn ex-vrouw en zijn dochter kreeg hij te horen dat hij waarschijnlijk nog maar drie maanden zou leven. Hij heeft toen ook familie, vrienden en collega's ingelicht. "Ik heb ook een soort van afscheidsbrief gemaakt, ook met excuses aan mijn dochter. Er zijn dingen in het verleden een beetje misgegaan."

Ook heeft hij daarna zijn huurhuis opgezegd. De inboedel werd weggehaald door een kringloopwinkel. Brand was daar niet bij. Hij was, omdat hij dood zou gaan, naar een hospice gebracht in Osdorp. Maar na drie maanden was hij niet overleden, sterker nog: het ging wat beter.

Na enige tijd werd hij door zijn arts opnieuw naar het ziekenhuis gestuurd. "Op 8 augustus kwam de arts van de maag-darm-leverafdeling naar me toe: 'Meneer Brand, er is iets misgegaan'." Uit het onderzoek bleek dat de nieren van de man het weer deden en dat zijn lever - weliswaar beschadigd - ook nog wel even mee kan. Zijn levensverwachting werd opgeschroefd naar twee jaar of meer.

Kleinzoon

"Dus nou ben ik langzaam mijn vrienden weer aan het inlichten. Ik heb mijn kleinzoon geboren zien worden. Hij is intussen drie maanden", zegt hij met een grote lach op z'n gezicht. "Ik heb al tegen hem gezegd: 'als je niet gaat roken, betaal ik je rijbewijs later'."

NH Nieuws meldt dat de Amsterdammer vrijdag weg moet uit het hospice, maar hij heeft geen huis meer. Bij zijn dochter wonen is geen optie. De maatschappelijk werker adviseerde hem aan te kloppen bij de daklozenopvang.

"Als het moet dan moet het, maar dan mag je er vijftien dagen slapen en dan zit je weer onder de brug. Dat kan toch niet. Dat ik gewoon op straat zit." De huisarts van de man heeft al een brief geschreven om hem te helpen. Maar er is voor zover bekend nog geen oplossing.

'Ron moet weer een huis hebben'

Het OLVG-Oost kan om privacy-redenen niet reageren op de kwestie, laat een woordvoerder weten.

D66-gemeenteraadslid Alexander Hammelburg laat aan AT5 weten geschrokken te zijn van het verhaal. Hij gaat vragen stellen aan de wethouder over de kwestie en hoopt een oplossing te vinden voor de dakloze Ron. "Ron moet weer een huis hebben in Amsterdam", zegt hij.