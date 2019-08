Rob de Nijs valt bij optreden van podium

Rob de Nijs is gisteravond van het podium gevallen tijdens een optreden in Naaldwijk. Op een filmpje is te zien dat de zanger tijdens het lied 'Banger Hart' naar achteren valt en een smak maakt. Waardoor hij viel, is niet duidelijk.

De artiest trad op tijdens het afsluitingsfeest van het Valstar Wielerspektakel. Volgens Omroep West is De Nijs na het optreden nog in zijn kleedkamer nagekeken door een arts. Inmiddels gaat het weer beter met hem. "Oei! Het ziet er erger uit dan het is", schrijft de zanger vandaag op Twitter.

Ook laat hij nog weten echt niet te gaan stoppen met optreden. Wel gaat hij het de komende dagen wat rustiger aan doen. "Bedankt voor alle harten onder de riem. Love you all."