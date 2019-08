Piloten mochten neergestort toestel Aviodrome niet besturen

De twee piloten van een toestel dat vorig jaar neerstortte in Zuid-Afrika, waren niet bevoegd om met dat toestel te vliegen. Dat schrijft de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit in een rapport dat in handen is van Omroep Flevoland. Het vliegtuig maakte op de dag dat het misging een testvlucht voor het naar Aviodrome in Lelystad zou komen.

De testvlucht was op 10 juli. Aan boord waren zeventien passagiers en twee piloten. Kort na het opstijgen kwam er uit de linkermotor vuur. De co-piloot stuurde een mayday-signaal en de hoofdpiloot probeerde terug te keren naar het vliegveld, maar dat lukte niet. Het toestel vloog door elektriciteitskabels en doorboorde een melkfabriek. Er kwam een inzittende om het leven, achttien mensen raakten gewond.

Niet voldaan aan verplichte checks

Beide piloten hadden volgens de luchtvaartautoriteit niet de verplichte vaardigheidstest en competentiecheck gedaan en de captain had niet mogen vliegen met een tweemotorig toestel. Dat was dit vliegtuig wel. Daarnaast zaten er drie mensen in de cockpit en dat mochten er maar twee zijn. Naast de piloten zat ook een monteur. Die is bij het ongeluk omgekomen.

In een eerder rapport concludeerde de luchtvaartautoriteit al dat de piloten niet de juiste noodprocedure volgden. Ze raakten in verwarring toen duidelijk werd dat er brand was in een van de motoren en ze volgden niet de procedures om de propellers in de juiste stand te zetten en het vuur met de ingebouwde brandblusser uit te krijgen.

Het gebrek aan voldoende training en het negeren van de noodprocedures hebben volgens de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit bijgedragen aan het dodelijke ongeluk.