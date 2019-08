Wekdienst 28/8: AZ begint met opruimen dak en Greta Thunberg komt aan in New York

Wat heb je gemist?

Tien steden gaan meedoen aan het experiment met staatswiet. Dat zijn in elk geval Tilburg, Almere en Breda. De bedoeling is om te onderzoeken of er gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd, want het telen en leveren is nu verboden. De proef moet in 2021 beginnen.

Ander nieuws uit de nacht

Brazilië accepteert toch G7-geld, maar onder voorwaarden: president Bolsonaro zegt de hulp alleen te accepteren als Brazilië zelf mag bepalen hoe het geld wordt besteed.

Slachtoffers Epstein aan het woord: boosheid en teleurstelling over zelfmoord: de vrouwen noemen de Amerikaanse zakenman een lafaard en een manipulator. Ze vinden het jammer dat hij zijn straf nu ontloopt.

Toerisme wordt steeds belangrijker voor onze economie: toeristen hebben vorig jaar flink meer geld uitgegeven in Nederland: 90 miljard euro in totaal.

En dan nog even dit:

Saudi-Arabië wil de grootste, langste en snelste achtbaan ter wereld bouwen. De rollercoaster zal The Falcon's Flight gaan heten en snelheden tot 250 kilometer per uur halen. Hoe hoog de achtbaan precies wordt, is nog niet bekend. De snelste achtbaan staat nu nog in Abu Dhabi.

Hier zie je hoe die snelste achtbaan eruit moet gaan zien: