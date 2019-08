Brazilië accepteert toch G7-geld, maar onder voorwaarden

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro accepteert toch buitenlandse hulp bij het bestrijden van de bosbranden in de Amazone, maar alleen als het land zelf over het geld mag beslissen.

"De Braziliaanse regering staat open voor financiële steun", laat een woordvoerder van de president weten. "Het Braziliaanse volk zal volledige zeggenschap krijgen over het geld."

Gisteren nog weigerde Bolsonaro de miljoenenhulp van de G7-landen. Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada 18 miljoen euro aan. Bolsonaro gaf aan het geld niet te willen aannemen vanwege de slechte verhouding met de Franse president Macron.

Conflict

Macron en Bolsonaro liggen de afgelopen dagen publiekelijk met elkaar overhoop. Zo bespotte Bolsonaro de vrouw van Macron en zette de Franse president op zijn beurt zijn Braziliaanse ambtgenoot als onbetrouwbaar weg.

Bolsonaro eiste aanvankelijk excuses van Macron. Pas dan zou Brazilië bereid zijn de miljoenen van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden te accepteren. Die eis lijkt de Braziliaanse president nu toch te hebben laten vallen.

Amazone-top

Buurlanden Peru en Colombia hebben opgeroepen tot een topbijeenkomst met landen uit de regio over de bosbranden in de Amazone. De bijeenkomst moet op 6 september plaatsvinden in het Colombiaanse Leticia.