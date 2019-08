Slachtoffers Epstein aan het woord: boosheid en teleurstelling over zelfmoord

Zestien vrouwen die de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein beschuldigen van seksueel misbruik noemen hem een lafaard en een manipulator. Dat deden de vrouwen gisteren in de rechtbank in New York waar ze tijdens een hoorzitting hun verhaal mochten doen.

Ze vinden het teleurstellend dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd en daarmee een straf ontloopt. Een van de vrouwen die aan het woord kwam is Courtney Wild, die zegt dat ze als 14-jarige is verkracht door de miljonair. Ze is boos dat hij niet terechtstaat. "Hij heeft mij en alle slachtoffers het recht ontnomen om hem in de rechtszaal te confronteren."

Ook zei ze dat ze teleurgesteld is in de bewakers van de gevangenis waar Epstein zelfmoord pleegde. "Ze lieten dit toe en doodden daarmee ook de kans op gerechtigheid voor zoveel anderen in het proces."

'We zijn gemanipuleerd'

Alle zestien slachtoffers zeiden dat ze zijn gemanipuleerd door de miljonair. Hij zou zijn geld, roem en connecties hebben gebruikt om ze in bed te krijgen.

Een van de vrouwen vertelde tegen de rechter dat Epstein haar beloofde dat hij haar zou helpen als zij seks met hem zou hebben. "Hij maakte misbruik van mijn kwetsbaarheid."

Tijdens de ruim twee uur durende zitting hielden de vrouwen elkaar soms vast. Sommigen droegen een zonnebril, naar eigen zeggen uit schaamte. Voor een aantal van hen was het voor het eerst dat ze hun verhaal konden doen in het openbaar.

Toch getuigen

Ondanks dat Epstein niet vervolgd kan worden, liet de rechter de vrouwen toch getuigen. Ook gaat het onderzoek door. Een van de mensen wiens rol nog wordt onderzocht is Epsteins vriendin. Zij zou meisjes voor hem hebben geregeld.

Ook de rol van de Britse prins Andrew wordt onderzocht. Hij wordt ervan verdacht dat hij getuige is geweest van het misbruik in de tijd die hij met de Amerikaanse multimiljonair doorbracht. Gisteren zei een van de slachtoffers na afloop van de zitting dat Andrew haar heeft gedwongen tot seks.

Virginia Giuffre riep de prins op om "schoon schip" te maken. "Hij weet wat hij heeft gedaan." Zelf ontkende de prins eerder al het misbruik.