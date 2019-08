Chaos op A2 na ongeluk, weg Amsterdam-Utrecht helemaal dicht

De A2 van Amsterdam naar Utrecht is helemaal dicht na een ongeluk met meerdere auto's. Er zijn gewonden, maar hoe veel is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat vlak voor het ongeval agenten een auto achtervolgden vanuit Amsterdam. In eerste instantie verdween de auto uit het zicht van de agenten. Kort erna bleek dat de auto betrokken was bij het ongeval. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.