Arts die dementerende vrouw euthanaseerde, krijgt financiële steun van vereniging

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft een fonds beschikbaar gesteld voor de verpleeghuisarts die terechtstond voor een onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de arts zich schuldig gemaakt aan moord. De NVVE vreest dat "met het noemen van het woord moord, veel onheil is aangericht", aldus de vereniging.

Ook is de NVVE bang dat artsen terughoudender worden als het gaat om euthanasie bij dementie. De vereniging noemt het oordeel van moord 'afschuwelijk'. Het OM wil overigens geen straf voor de vrouw, omdat zij niet twijfelen aan haar goede bedoelingen. Wel had zij "nadrukkelijker in gesprek moeten gaan met de dementerende patiënt".

De NVVE heeft nu een speciaal fonds in het leven geroepen om de arts te ondersteunen. "Zowel leden als niet-leden hebben bij de NVVE de afgelopen dagen hun verontwaardiging over de zaak uitgesproken. Velen vragen of zij de verpleeghuisarts financieel kunnen steunen", staat op de website. Het fonds heeft de naam 'Euthanasie is geen moord' gekregen en het geld kan gebruikt worden voor de verdere juridische procedure.

Vergevorderde dementie

De arts die terechtstond heeft in 2016 euthanasie uitgevoerd bij een 74-jarige vrouw die vergevorderd dement was. Er was een euthanasieverklaring, maar de vrouw gaf later wisselende verklaringen over haar doodswens.

Bekijk hier hoe de euthanasie-procedure bij de 74-jarige vrouw verliep: